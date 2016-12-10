 Burada olmak gururdur – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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HEPSİ
    10 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Burada olmak gururdur

    Burada olmak gururdur
    Hasan Ali, 'nin bir parçası olmaktan dolayı gururlu olduğunu kaydetti. Avrupa Ligi'nde kendilerine yakışan şekilde gruptan lider çıktıklarının altını çizen tecrübeli futbolcu, "Bu moral bize ligin yolunu daha çok açacak. Bu hızla şampiyonluğun en güçlü adayı durumuna geldik" dedi.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:22
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