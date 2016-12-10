 "Beni çağırmamakla tatmin oluyor" – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    "Beni çağırmamakla tatmin oluyor"

    "Beni çağırmamakla tatmin oluyor"

    RTL 7’ye verdiği röportajda, “Alışma sürecim tamamen bitti. Bunda Advocaat’ın da payı var. Çocuklar artık bana nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar” diyen RVP, Hollanda’ya dönme planından da bahsetti.Persie, Hollanda basınındaki bir başka röportajını ise AS gazetesi ile yaparken kendisini milli takıma almayan teknik direktör Danny Blind'e çok ağır laf çaktı.

    Geçen yılki anlaşmazlıkların ardından bu sezon gösterdiği performans ve istekli yapısıyla taraftardan yönetime kadar herkesin takdirini alan Robin van Persie, Hollanda'ya dönmek istediğini dile getirdi. RTL 7 kanalına koşuna 33 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'ye artık çok alıştığını söylerken uyumsuzlukların tamamen geride kaldığını dile getirdi. Persie, "Kulübümde keyifliyim; bu çok önemli. Bunun Advocaat ile de ilgisi var. Alışma sürecim bitti. Çocuklar artık bana nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Beni çözdüler" dedi. ile 1.5 yıllık daha sözleşmesi olduğunu ve bittiğinde Hollanda'ya dönmeye sıcak baktığını dile getiren Van Persie, Hollanda'dan 13 yıldır uzaktayım. 1.5 yıl daha sözleşmem var. Ama daha fazla uzak kalmayı düşünmüyorum...

    FEYENOORD'U İSTERİM
    Son dönemde geri dönmeyi çok düşündüm. Benim için ülkemde sadece 2 seçenek var: Feyenoord ve Excelsior. Ayrıca İnsanlardan milli takıma yeniden olmam gerektiğini duymak çok güzel. Bunun için de hazırım" ifadelerini kullandı.

    KENDİNİ ÖZEL SANIYOR
    Persie, Hollanda basınındaki bir başka röportajını ise AS gazetesi ile yaparken kendisini milli takıma almayan teknik direktör Danny Blind'e çok ağır laf çaktı. Ülkesi adına oynamanın kendisini her zaman onurlandırdığını kaydeden golcü, "Milli takımdan asla vazgeçmem. Bana çok fazla değer kazandırdı. Dürüst olmak gerekirse Blind beni seçmediği için kendisini ayrıcalıklı görüyor olmalı. Birbirimizi yıllardır tanıyoruz. Beni telefonla arayıp almama nedenini söyleyebilirdi" diye konuştu.

    76 GOL
    Gönlünde futbolu, profesyonel olduğu Feyenoord'da bırakmak olan Hollandalı golcü, burada gösterdiği performansla Arsenal'in yolunu tutmuştu. Persie, 3 sezon forma giydiği Feyenoord'da 78 karşılaşmada 55 gol, 21 asistle oynayıp toplam 76 gole katkı sağlamıştı.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:19
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