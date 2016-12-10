"Beni çağırmamakla tatmin oluyor"
RTL 7’ye verdiği röportajda, “Alışma sürecim tamamen bitti. Bunda Advocaat’ın da payı var. Çocuklar artık bana nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar” diyen RVP, Hollanda’ya dönme planından da bahsetti.Persie, Hollanda basınındaki bir başka röportajını ise AS gazetesi ile yaparken kendisini milli takıma almayan teknik direktör Danny Blind'e çok ağır laf çaktı.
FEYENOORD'U İSTERİM
Son dönemde geri dönmeyi çok düşündüm. Benim için ülkemde sadece 2 seçenek var: Feyenoord ve Excelsior. Ayrıca İnsanlardan milli takıma yeniden olmam gerektiğini duymak çok güzel. Bunun için de hazırım" ifadelerini kullandı.
KENDİNİ ÖZEL SANIYOR
Persie, Hollanda basınındaki bir başka röportajını ise AS gazetesi ile yaparken kendisini milli takıma almayan teknik direktör Danny Blind'e çok ağır laf çaktı. Ülkesi adına oynamanın kendisini her zaman onurlandırdığını kaydeden golcü, "Milli takımdan asla vazgeçmem. Bana çok fazla değer kazandırdı. Dürüst olmak gerekirse Blind beni seçmediği için kendisini ayrıcalıklı görüyor olmalı. Birbirimizi yıllardır tanıyoruz. Beni telefonla arayıp almama nedenini söyleyebilirdi" diye konuştu.
76 GOL
Gönlünde futbolu, profesyonel olduğu Feyenoord'da bırakmak olan Hollandalı golcü, burada gösterdiği performansla Arsenal'in yolunu tutmuştu. Persie, 3 sezon forma giydiği Feyenoord'da 78 karşılaşmada 55 gol, 21 asistle oynayıp toplam 76 gole katkı sağlamıştı.
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:19
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Toplam 3
Yorum
tolga ben bir gsli olarak sana gülüyorum sen degilmisin mactan önce feneri yeneriz yencez hazırız diyen şimdi cıkıp utanmadınmı sakattım demeye ayıp ya
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Toplam 3
Yorum
KrAlex Lens ile beraber mutlaka bonservisleri alınmalıdır. Yerlerine başka oyuncu almak son derece mantıksız.
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Toplam 2
Yorum
tolga caferini destekleyen tff degilmi bizim ne degişti caferin adil olur diyolardı gördük adam platini iki cıktı bizim tff nin uefa ve fifada esamesi bile yok agırlıgını bırak esamesi bile yok acizler
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