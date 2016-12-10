 ‘Beni bitirdiler’ – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    ‘Beni bitirdiler’

    ‘Beni bitirdiler’
    formasıyla ligde 15 maçta 11 gol atan, Zorya filelerini de iki maçta birer kez yoklayan Nicolai Jorgensen, iki F.Bahçe maçında kaybolup gitti. Danimarkalı forvet, bunun nedenini Kjaer ve Skrtel'e bağladı. Jorgensen, "İki tane çok iyi stopere karşı oynadım. Savaştım ama yetmedi. Dünya üzerinde Kjaer ve Skrtel'in arasında topa kafa vurabilecek çok fazla forvet yok" sözlerini kullandı.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:12
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