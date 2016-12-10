‘Beni bitirdiler’

formasıyla ligde 15 maçta 11 gol atan,filelerini de iki maçta birer kez yoklayan, iki F.Bahçe maçında kaybolup gitti. Danimarkalı forvet, bunun nedeninivee bağladı. Jorgensen, "İki tane çok iyi stopere karşı oynadım.Dünya üzerinde Kjaer ve Skrtel'in arasında topa kafa vurabilecek çok fazla forvet yok" sözlerini kullandı.