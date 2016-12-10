 Alper: Düşman olmak da güzel – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Alper: Düşman olmak da güzel

    Alper: Düşman olmak da güzel
    , Gazetesi'nin bu ayki sayısına verdiği röportajda sarı-lacivertli takımda geçirdiği 3 yılı değerlendirirken 'nun sözünü hatırlattı. Yıldız futbolcu, "Burada çok güzel anılarım oldu, çok iyi arkadaşlıklar edindim. Fenerbahçe dışında sevmeyenimiz de oldu. Emre abinin de bir sözü vardı, o hep aklıma gelir. 'F.Bahçe için insanlarla dost olduk, F.Bahçe için insanlarla düşman olmak da güzel' diye... Sahada olduğum sürece elimden geleni yapıyorum" dedi.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:06
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