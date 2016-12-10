 Akıllı ol oğlum ne yapıyorsun! – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Akıllı ol oğlum ne yapıyorsun!

    Akıllı ol oğlum ne yapıyorsun!

    Hasan Ali’ye sert giren ’un Türk oyuncusu Bilal, Volkan’ın attığı fırçayla neye uğradığını şaşırdı.

    Sarı-lacivertliler, Rotterdam'da Feyenoord'u mağlup ederken, gecenin yıldızlarından biri de Volkan Demirel'di. Kaptan, sadece yaptığı kurtarışlarla değil, rakip takımın Türk oyuncusu Bilal Başaçıkoğlu ile girdiği diyalogla da karşılaşmaya damga vurdu. 21 yaşındaki gurbetçi, bir pozisyonda Hasan Ali'ye sert girince, karşısında Volkanı buldu.

    ÖYLE BOŞ BOŞ BAKMA
    Volkan, "Oğlum akıllı ol lan, ne biçim giriyorsun. Adamı sakatlayacaksın" diyerek Bilal'i fırçaladı. Genç futbolcu, Volkan'ın "Git buradan, boş boş bakma" şeklinde çıkışıyla iyice sindi. Tek kelime edemeyen Bilal, bu diyalog sonrası oyundan da düştü.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:23
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