Akıllı ol oğlum ne yapıyorsun!

Hasan Ali’ye sert giren Feyenoord’un Türk oyuncusu Bilal, Volkan’ın attığı fırçayla neye uğradığını şaşırdı.

Sarı-lacivertliler, Rotterdam'da Feyenoord'u mağlup ederken, gecenin yıldızlarından biri de Volkan Demirel'di. Kaptan, sadece yaptığı kurtarışlarla değil, rakip takımın Türk oyuncusu Bilal Başaçıkoğlu ile girdiği diyalogla da karşılaşmaya damga vurdu. 21 yaşındaki gurbetçi, bir pozisyonda Hasan Ali'ye sert girince, karşısında Volkanı buldu.



ÖYLE BOŞ BOŞ BAKMA

Volkan, "Oğlum akıllı ol lan, ne biçim giriyorsun. Adamı sakatlayacaksın" diyerek Bilal'i fırçaladı. Genç futbolcu, Volkan'ın "Git buradan, boş boş bakma" şeklinde çıkışıyla iyice sindi. Tek kelime edemeyen Bilal, bu diyalog sonrası oyundan da düştü.