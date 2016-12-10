Akıllı ol oğlum ne yapıyorsun!
Hasan Ali’ye sert giren Feyenoord’un Türk oyuncusu Bilal, Volkan’ın attığı fırçayla neye uğradığını şaşırdı.
ÖYLE BOŞ BOŞ BAKMA
Volkan, "Oğlum akıllı ol lan, ne biçim giriyorsun. Adamı sakatlayacaksın" diyerek Bilal'i fırçaladı. Genç futbolcu, Volkan'ın "Git buradan, boş boş bakma" şeklinde çıkışıyla iyice sindi. Tek kelime edemeyen Bilal, bu diyalog sonrası oyundan da düştü.
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:23
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Toplam 3
Yorum
tolga ben bir gsli olarak sana gülüyorum sen degilmisin mactan önce feneri yeneriz yencez hazırız diyen şimdi cıkıp utanmadınmı sakattım demeye ayıp ya
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Toplam 3
Yorum
KrAlex Lens ile beraber mutlaka bonservisleri alınmalıdır. Yerlerine başka oyuncu almak son derece mantıksız.
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Toplam 2
Yorum
tolga caferini destekleyen tff degilmi bizim ne degişti caferin adil olur diyolardı gördük adam platini iki cıktı bizim tff nin uefa ve fifada esamesi bile yok agırlıgını bırak esamesi bile yok acizler
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