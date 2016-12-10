 Advocaat’tan Volkan’a fırça – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    ’tan Volkan’a fırça

    Advocaat’tan Volkan’a fırça
    , maçında hakeme fazla itiraz eden ve sarı kart görerek kendisini çileden ile özel bir görüşme yaptı. Hollandalı çalıştırıcı, talebesini "Bu hareketlerden vazgeç. Enerjini futbola ver. Hakemle konuşmayı bırak" diyerek uyardı. Advocaat'ın, Şen'in bu hareketlerine devam etmesi durumunda para cezası verdirmeyi düşündüğü gelen haberler arasında.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:38
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