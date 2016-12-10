Advocaat: Ligde de lider olacağız
F.Bahçe’nin hocası Advocaat, Avrupa Ligi’nde gruptan lider çıkan futbolcularına teşekkür ederken “Şubata kadar Avrupa’da maçımız yok. Bu dönemde ligde de liderliği ele geçirmeliyiz” diyerek hedefi işaret etti.
Tecrübeli hoca, maçtan sonra ise soyunma odasında futbolcularını tebrik etti, "Hepiniz alkışı hak ettiniz" diye konuştu. Advocaat yaptığı kısa konuşmada, "Herkes birbiri için mücadele etmeyi öğrendi. Karanlık bir başlangıca rağmen şu an çok ışıltılı bir yerde duruyoruz. Bu görüntü gerçekten harika" ifadelerini kullandı. Şubata kadar Avrupa'da maçlarının olmadığını talebelerine hatırlatan Advocaat, ligde önemli maçlara çıkacaklarını, bu fırsatı iyi kullanıp zirveyi ele geçirmeleri gerektiğini vurguladı.
ŞANS MI? TAMAM...
F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 1-0 kazandıkları Feyenoord maçını Hollanda'dan Fox TV'ye değerlendirdi. "Şansla kazanıp kazanmadıkları" sorulan kurt hoca, "Önemli olan hak etmek değil, kazanmayı başarabilmektir. Şans, tamam... Direkten dönen top... Ama gerçekten rakibe de şans vermedik. Çünkü savunmada çok güçlüyüz" cevabını verdi.
Volkan DEMİR
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:17
- Lionel Carole'den Fenerbahçe maçı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga ben bir gsli olarak sana gülüyorum sen degilmisin mactan önce feneri yeneriz yencez hazırız diyen şimdi cıkıp utanmadınmı sakattım demeye ayıp ya
- En iyi gol ödülü Moussa Sow'un!
Toplam 3
Yorum
KrAlex Lens ile beraber mutlaka bonservisleri alınmalıdır. Yerlerine başka oyuncu almak son derece mantıksız.
- Şampiyonlar Ligi maçlarının yeni saati...
Toplam 2
Yorum
tolga caferini destekleyen tff degilmi bizim ne degişti caferin adil olur diyolardı gördük adam platini iki cıktı bizim tff nin uefa ve fifada esamesi bile yok agırlıgını bırak esamesi bile yok acizler
Advocaat: Ligde de lider olacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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