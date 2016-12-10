 Advocaat: Ligde de lider olacağız – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Advocaat: Ligde de lider olacağız

    Advocaat: Ligde de lider olacağız

    F.Bahçe’nin hocası Advocaat, Avrupa Ligi’nde gruptan lider çıkan futbolcularına teşekkür ederken “Şubata kadar Avrupa’da maçımız yok. Bu dönemde ligde de liderliği ele geçirmeliyiz” diyerek hedefi işaret etti.

    , 'u deplasmanda 1-0 yenip 'nde son 32'ye kalırken, grubunu dünya devi Manchester United'ın önünde birinci bitirdi. Teknik direktör , galibiyete rağmen maç sonunda, "Oyun anlamında kendimizi geliştirmeliyiz" özeleştirisini yaparken, "Önemli olan elbette ki gruptan çıkabilmekti" diye konuştu.

    Tecrübeli hoca, maçtan sonra ise soyunma odasında futbolcularını tebrik etti, "Hepiniz alkışı hak ettiniz" diye konuştu. Advocaat yaptığı kısa konuşmada, "Herkes birbiri için mücadele etmeyi öğrendi. Karanlık bir başlangıca rağmen şu an çok ışıltılı bir yerde duruyoruz. Bu görüntü gerçekten harika" ifadelerini kullandı. Şubata kadar Avrupa'da maçlarının olmadığını talebelerine hatırlatan Advocaat, ligde önemli maçlara çıkacaklarını, bu fırsatı iyi kullanıp zirveyi ele geçirmeleri gerektiğini vurguladı.

    ŞANS MI? TAMAM...
    F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 1-0 kazandıkları Feyenoord maçını Hollanda'dan Fox TV'ye değerlendirdi. "Şansla kazanıp kazanmadıkları" sorulan kurt hoca, "Önemli olan hak etmek değil, kazanmayı başarabilmektir. Şans, tamam... Direkten dönen top... Ama gerçekten rakibe de şans vermedik. Çünkü savunmada çok güçlüyüz" cevabını verdi.


    Volkan DEMİR
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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