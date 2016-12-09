 Yıldırım’a ceza yok – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Yıldırım’a ceza yok

    Yıldırım’a ceza yok
    Başkanı dün takımını yalnız bırakmadı ve maçını tribünden izledi. Bu arada medyada yer alan görüntülerdeki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 'ya sevk edilen Başkan Yıldırım, ceza almadı. Yıldırım hakkında, mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla ceza verilmediği açıklandı.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 04:26
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