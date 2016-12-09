 ‘Yerim ORTA SAHA’ – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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HEPSİ
    09 Aralık 2016, Cuma
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    ‘Yerim ORTA SAHA’

    ‘Yerim ORTA SAHA’
    Advocaat'ın orta sahada görev vermeye başlamasının ardından coşan Alper Potuk, karşısında da mükemmel oynadı. 'nin yaptığı atakları organize eden genç oyuncu, maçtan sonra, "Gruptan çıkmaya gelmiştik ve başardık. Geldiğimde yerim orta saha diye hocamızla konuşmuştum. F.Bahçe gibi büyük bir takımın tarihine yakışmayan bir başlangıç yaptık. Haftalar geçtikçe daha iyi oynamaya başladık" dedi.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:00
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