 Wiel piyangosu – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Wiel piyangosu

    Wiel piyangosu

    ile yolları ayırmanın planlarını yapan , transfer gündemine Fenerbahçeli ’i aldı.

    Devre arasında Aleix Vidal ile yolları ayırmanın planlarını yapan Barcelona, gündemine Fenerbahçe'de şans bulamayan sağ kanat oyuncusu Gregory van der Wiel'i aldı. Katalan merkezli Sport gazetesinin haberine göre transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Barcelona sağ bek alternatifi olarak Wiel'i ciddi olarak düşünüyor. Fenerbahçe yönetiminin, Hollandalı oyuncuyu satmak istemesinin de transferi kolaylaştıracağı belirtildi.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 04:38
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