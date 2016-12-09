 Van Bronckhorst yıkıldı – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    yıkıldı

    Van Bronckhorst yıkıldı
    Teknik Direktörü , maça iyi başlayamadıklarını belirtirken, çok fazla savunma hatası yapmalarından yakındı. Bronckhorst, "Çıkarken top kaptırdık ve bu pahalıya mal oldu. Kalitemiz iyi değildi ve mağlup olduk." diye konuştu.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:03
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