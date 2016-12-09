 Ülkesine şans tanımıyor – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Ülkesine şans tanımıyor

    Ülkesine şans tanımıyor
    Sarı-lacivertlilerin Hollandalı teknik direktörü , ülkesinin takımlarına karşı yenilmiyor. Dün akşamki karşılaşma ile Hollanda ekiplerine karşı 5. kez mücadele veren tecrübeli hoca, 4. defa sahadan galibiyetle ayrılırken, bir de beraberlik elde etti.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:03
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