 Ukraynalılar sahaya patlayıcı attı – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Ukraynalılar sahaya patlayıcı attı

    Ukraynalılar sahaya patlayıcı attı

    'nin grubundaki -Manchester Utd maçında Ukraynalı taraftarlar olay çıkardı.

    Karşılaşmanın ilk yarısında Zorya taraftarları ManU kalesinin bulunduğu tarafa patlayıcı madde fırlattı. Sahaya atılan yanıcı madde neyse ki M.United kalecisi Romero'ya isabet etmedi. Bir grup Ukraynalı da İngiliz taraftarlarına saldırdı ve bayraklarını çaldı. Ukraynalır, D. Kiev-Beşiktaş maçında da olay çıkarmış ve tepki çekmişlerdi.

    MANU 2 GOLLE İKİNCİ OLDU
    A Grubu'nun diğer maçında , Ukrayna deplasmanında 'yı 2-0 yenip gruptan ikinci olarak çıktı. Kırmızı Şeytanlar'ın golü 47'de Mkhitaryan, 88'de İbrahimovic'ten geldi. Karşılaşma öncesi stat zemininin buz tutması nedeniyle maçın oynanamayacağı bilgisi verildi ancak korkulan olmadı.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 04:24
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