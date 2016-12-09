Turlayan F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi
Avrupa'da fırtına gibi esen Fenerbahçe'den transfer hamlesi geliyor! İtalyanlar iddia etti...
İtalyan Calciomercato.com sitesi, Fenerbahçe'nin Monaco'da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Boschilia'nın transferi için Arsenal ve Juventus'a rakip olduğunu yazdı.
Haberde Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifi yaptığı fakat Monaco'nun bu teklife sıcak bakmadığı belirtildi. İtalyanlar, sarı lacivertlilerin yetenekli orta sahayı transfer edebilmek için alternatif teklifler hazırladığı bilgisine de yer verdi.
Sitede ayrıca, Fenerbahçe'nin elini çabuk tutması gerektiği, zira Arsenal ve Juventus'un da çok yakın zamanda sağlam tekliflerle Monaco'nun kapısını çalacağı iddia edildi.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 13:25
- Aatif’tan TL çağrısı
Toplam 2
Yorum
........ ATIF ZATEN BİZDEN BİRİ. TEBRİK EDİP SEVİYORUZ SENİ SEVGİLİ ATIF.
- Muharrem Usta'dan birlik çağrısı
Toplam 10
Yorum
bordom her konuda özellikle maddi ve sportif konularda olsun açıklamalarda olsun ve transferlerde çok dengeli olmalıyız o zaman başarı kaçınılmaz olur usta bu konuda yalnız kalıyor stad bittikten sonra mutlaka güçlü adımlar atılacaktır.
- Resmen Akhisarlı oldu
Toplam 8
Yorum
Alex De Souza Bende sol ayağım ama ömrümde böyle berbat bir sol ayak görmedim.
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