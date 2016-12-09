 Turlayan F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Turlayan F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi

    Turlayan F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi

    Avrupa'da fırtına gibi esen Fenerbahçe'den transfer hamlesi geliyor! İtalyanlar iddia etti...

    İtalyan Calciomercato.com sitesi, Fenerbahçe'nin Monaco'da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Boschilia'nın transferi için Arsenal ve Juventus'a rakip olduğunu yazdı.

    Haberde Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifi yaptığı fakat Monaco'nun bu teklife sıcak bakmadığı belirtildi. İtalyanlar, sarı lacivertlilerin yetenekli orta sahayı transfer edebilmek için alternatif teklifler hazırladığı bilgisine de yer verdi.

    Sitede ayrıca, Fenerbahçe'nin elini çabuk tutması gerektiği, zira Arsenal ve Juventus'un da çok yakın zamanda sağlam tekliflerle Monaco'nun kapısını çalacağı iddia edildi.

    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 13:25
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