Skrtel cezalı

Kjaer ile F.Bahçe savunmasında kilit rol oynayan Skrtel, Feyenoord karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Slovak futbolcu, rakibine yaptığı faul sonrası hakem tarafından sarı kartla cezalandırılırken, sarı-lacivertlilerin 2. turdaki ilk maçında forma giyemeyecek.