 Skrtel cezalı – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    cezalı

    Skrtel cezalı
    Kjaer ile F.Bahçe savunmasında kilit rol oynayan Skrtel, Feyenoord karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Slovak futbolcu, rakibine yaptığı faul sonrası hakem tarafından sarı kartla cezalandırılırken, sarı-lacivertlilerin 2. turdaki ilk maçında forma giyemeyecek.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 04:27
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