 ‘Sev ama uzaktan!’ – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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HEPSİ
    09 Aralık 2016, Cuma
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    ‘Sev ama uzaktan!’

    ‘Sev ama uzaktan!’
    Teknik Direktörü 'ın yardımcısı Hollandalı , Hollanda basınına Türkiye'deyken de 'u yakından takip ettiğini bu takımın kendisi için özel olduğunu söyledi. Öte yanlamasına, Mario Been'in Feyenoord açıklamasının arkasından Feyenoord taraftarlar, "Sev ama uzaktan sev. İnsan olarak iyisin ama teknik adam olarak yetersizsin" diye görüş belirtti.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 04:28
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