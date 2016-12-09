 Potanın kralı – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Potanın kralı

    Potanın kralı

    ’nde şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, ’da konuk ettiği Sırp ekibini yenerek, üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

    THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Ülker, futbol takımı gibi Avrupa dolu dizgin devam ediyor. Sarı-lacivertliler, dün de Ülker Arena'da konuk ettiği Sırp ekibi 87-72 mağlup etti. Kanarya, ilk periyodu 20-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı açan temsilcimiz, devreyi 41-31 galip bitirdi.

    ÇOK RAHAT KAZANDILAR
    İkinci yarıya da çok etkili başlayan , bu bölümde farkı iyice açtı ve periyot sonunda 68-50 öndeydi. Son çeyrekte oyunu rölantiye alan sarı-lacivertliler maçı 87-72 kazandı. 11 maçta 8'inci galibiyetini alan Kanarya, üst üste 4. kez kazanırken zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

    SÜPER BAŞLANGIÇ!
    Sarı-lacivertli takım, Jan Vesely'nin süper smacıyla maça başladı. Hava atışını alan Vesely, topu Udoh'a aktardı. Udoh'un pasına hareketlenen Çek basketbolcu, adeta havada asılı kalıp attığı smaçla şov gecesinin açılışını yaptı.

    UDOH'TAN MÜTHİŞ PERFORMANS
    Fenerbahçe Ülker'in yıldız ismi Ekpe Udoh, Kızılyıldız karşısında harika oynadı. 15 sayı ile mücadelenen en skorer ismi olan ABD'li oyuncu, 9 ribaunt alırken, 5 de asist yaptı. Sarı-lacivertlilerin diğer en skorer isimleri ise 14 sayı atan Jan Vesely ve 13 sayı ile oynayan Antic oldu.

    FUTBOL MAÇINA RAĞMEN MAÇA İLGİ YOĞUNDU
    Futbol takımının, Feyenoord ile oynadığı 21.00'de başlayan Feyenoord maçına rağmen sarı-lacivertliler, basketbol takımını yalnız bırakmadı.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 04:38
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