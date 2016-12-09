Potanın kralı
THY Avrupa Ligi’nde şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, Ülker Arena’da konuk ettiği Sırp ekibini yenerek, üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.
ÇOK RAHAT KAZANDILAR
İkinci yarıya da çok etkili başlayan Fenerbahçe Ülker, bu bölümde farkı iyice açtı ve periyot sonunda 68-50 öndeydi. Son çeyrekte oyunu rölantiye alan sarı-lacivertliler maçı 87-72 kazandı. 11 maçta 8'inci galibiyetini alan Kanarya, üst üste 4. kez kazanırken zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.
SÜPER BAŞLANGIÇ!
Sarı-lacivertli takım, Jan Vesely'nin süper smacıyla maça başladı. Hava atışını alan Vesely, topu Udoh'a aktardı. Udoh'un pasına hareketlenen Çek basketbolcu, adeta havada asılı kalıp attığı smaçla şov gecesinin açılışını yaptı.
UDOH'TAN MÜTHİŞ PERFORMANS
Fenerbahçe Ülker'in yıldız ismi Ekpe Udoh, Kızılyıldız karşısında harika oynadı. 15 sayı ile mücadelenen en skorer ismi olan ABD'li oyuncu, 9 ribaunt alırken, 5 de asist yaptı. Sarı-lacivertlilerin diğer en skorer isimleri ise 14 sayı atan Jan Vesely ve 13 sayı ile oynayan Antic oldu.
FUTBOL MAÇINA RAĞMEN MAÇA İLGİ YOĞUNDU
Futbol takımının, Feyenoord ile oynadığı 21.00'de başlayan Feyenoord maçına rağmen sarı-lacivertliler, basketbol takımını yalnız bırakmadı.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 04:38
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 12
Yorum
Fero Kusura bakmayin ama hakem cok güzel yöneti adaletli davrandi sow orda golü atsaydi hakemin avantaja birakmasi dogru derdiniz hata sowda topa gitmeseydi faula icin itiraz etseydi hakem penaltiyi verirdi ama sow ne yapti topu kaleye göndermek istedi hakem de devam dedi o kadar dogru karar ha bu ara bjk gs ts falan tutmuyorum koyu bir FENERBAHCE taraftariyim
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 12
Yorum
ugur penaltinin avantaji olmaz bilgin olsun
- Sürpriz isim: Ogbonna
Toplam 2
Yorum
Yasama Angelo Ogbonn 90 dakikasını izlemek lazım. Ancak boyu ve sol ayaklı oluşu tam bize göre stoper. Doğru düzgün futbolcu almayıp takımı futbolcu mezarlığına çevirmek yerine böyle adamları alacaksın. Cavandayı alanlar parasını da cebinden vermeli ve o transferden ders almalı.
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