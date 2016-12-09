 Portakal ile hesabı kapattı – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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HEPSİ
    09 Aralık 2016, Cuma
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    Portakal ile hesabı kapattı

    Portakal ile hesabı kapattı
    , 2002-03 sezonunda ön elemesinde ile eşleşmiş ve iki maçı da gol atamadan 1-0 ve 2-0 kaybetmişti. Kanarya, bu kez rakibini iki maçta da 1-0 devirerek intikamını aldı. Kanarya, Hollanda takımları ile yaptığı son 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi aldı.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:02
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