 ‘Maça inanıp çıktık’ – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    ‘Maça inanıp çıktık’

    ‘Maça inanıp çıktık’
    F.Bahçe'de, maçı sonrası en mutlu isimlerden birisi de idi. Brezilyalı oyuncu rakip takım ataklarını karşılayan ilk isim olurken, kaptığı topları olumlu kullanmasıyla da dikkat çekti. Josef, "Maça çok inanarak çıkmıştık. F.Bahçe olarak adımızı bir üst tura yazdırmayı hak ediyorduk. Sezona tutuk başladık ama geldiğimiz nokta beni çok mutlu ediyor" açıklamasını yaptı.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:36
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