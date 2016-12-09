 Lens fırtına gibi döndü – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Lens fırtına gibi döndü

    Lens fırtına gibi döndü

    'nin Hollandalı yıldızı , yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez 11'de sahaya çıktı.

    derbisi öncesi milli maçta sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan kanat oyuncusu, son olarak Beşiktaş derbisinde 15 dakika forma giymişti. Lens sağ kanatta driplingleri ile savunmasına zor anlar yaşatırken, hazmedemeyen Hollandalı taraftarlar 70'te oyundan çıkarken ıslıkladılar.

    PENALTISI GÜME GİTTİ
    Lens'in bir penaltısı güme gitti. 11'de Van der Heijden'den kaptığı topla ceza alanına giren yıldız, Bottenghin'in tekmesi ile yerde kaldı. İspanyol hakem Borbalan net penaltıyı vermedi.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 04:28
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