 Lale devri – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Lale devri

    Lale devri

    , Hollanda temsilcisi ’u deplasmanda 1-0 yendi ve grup lideri olarak 2. tura yükseldi. Bu sezon M. United ve Çaykur Rize'ye röveşata golleri atan Sow, dün gece yine röveşata golüyle F.Bahçe'yi zafere taşıdı.

    Advocaat'la son dönemde müthiş bir hava yakalayan Fenerbahçe ligde, kupada ve Avrupa'da yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi A Grubu'ndaki son maçında Feyenoord'u deplasmanda 1-0 yenerek son 32'ye kaldı. Sow, 22'de attığı süper röveşata golüyle milyonlarca Fenerbahçeli'yi sevince boğdu. Zorya'yı 2-0 yenen M.United da F.Bahçe'nin ardından grup ikincisi olarak üst tura çıktı.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 04:39
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