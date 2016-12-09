 Korkutan dakika – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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HEPSİ
    09 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Korkutan dakika

    Korkutan dakika
    İlk yarının uzatma dakikalarında taraftarlarının yüreği ağzına geldi. Feyenoord'un gelişen ani atağında Jens Toornstra'nın pasına hareketlenen Tonny Vilhena gole çok yaklaştı. Bu futbolcunun ceza alanından şutu yan direğe çarparak oyun alanını terk etti.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:06
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