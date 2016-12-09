 Josef olsun! – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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HEPSİ
    09 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Josef olsun!

    Josef olsun!
    Brezilya'nın takımı transferde eski Galatasaraylı Felipe Melo'yu listesine alırken, taraftarlar 'de forma giyen Josef de Souza'nın alınması için yönetime baskı yapmaya başladı. Flamengolu taraftarlar, Josef'in genç ve iyi bir takım oyuncusu olduğunu ifade ettiler.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:30
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