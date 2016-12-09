 Hedef hep kupadır – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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HEPSİ
    09 Aralık 2016, Cuma
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    Hedef hep kupadır

    Hedef hep kupadır

    Sarı-lacivertlilerin maestrosu , “Sezona kötü başladık ama sonra toparlandık. Grup çekildiğinde bize şans tanınmıyordu ama tam tersi oldu” dedi.

    'nin kilit ismi kritik karşılaşmayı ve sarı-lacivertlilerin Avrupa'daki hedeflerini değerlendirdi. "Sezona kötü başladık. Sonrasında takım halinde toparlandık. Kaliteli bir ekibe sahibiz. Bugün de (dün) iyi mücadele ettik" diyen milli yıldız, "Daha farklı da kazanabilirdik. Grup çekildiğinde bize hiç şans tanınmıyordu ama tam tersi bir sonuç oldu" ifadelerini kullandı. Milli futbolcu, "Daha önce 'ni kazanmaya çok yaklaşmıştık" derken, "Braga maçını hatırlıyorsunuz. Fenerbahçe'nin hedefi hep kupadır" sözleriyle sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu hedeflediğini vurguladı.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:05
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