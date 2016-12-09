Güvenlik duvarı
UEFA’nın ‘yüksek rizikolu’ ilan ettiği Feyenoord maçına Amsterdam’dan trenle gelen F.Bahçeliler, polis kortejinde otobüslerle stada götürüldü.
ÖN TRİBÜNLER KAPALI!
Ayrıca geçen yıl Feyenoord-Beşiktaş maçında çıkan olaylarda çok sayıda taraftarın yaralanmasından dolayı polisin böyle bir önlem aldığı bildirildi. UEFA'nın 'yüksek rizikolu maç' statüsünde gösterdiği kritik maç için stadın çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Atlı polisler ve çok sayıda güvenlik görevlisi hazır bulundu. Güvenlik önlemlerinin en dikkat çekeni ise 52 bin kapasiteli statta 26 bin bilet satılması oldu. Feyenoord'un geçen yıl Roma'yla maçında büyük olaylar yaşandığından sahaya yakın ön tribünlerin tamamına seyirci alınmadı.
BİLETLER KARABORSADA
Stadın kapasitesi düşürülünce F.Bahçe için ayrılan 2 bin 400 bilet de yarı yarıya indirildi. Gurbetçiler bilet bulmakta zorlanırken, karaborsaya düşen biletlerin 400-500 euro'ya alıcı bulduğu öğrenildi. F.Bahçe tribünü ise ful çekti.
UĞURLU FORMA ÖFKESİ
Feyenoord formaların karışacağı gerekçesiyle hakem izin vermeyeceği için klasik parçalı formasını giyemedi. Uğuruna inanılan bu forma giyilemediği için Feyenoord cephesinde büyük öfkeye neden oldu. Taraftarlar da tepki gösterdi.
CHAPECOENSE'YE SAYGI
Dolu tribünler önündeki kritik karşılaşmada Chapecoense anıldı. Maç öncesi seremonide Kolombiya'daki uçak kazasında vefat eden Brezilya 1. Lig ekiplerinden Chapecoense takımı futbolcuları ve çalışanları için saygı duruşu yapıldı.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:44
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 12
Yorum
Fero Kusura bakmayin ama hakem cok güzel yöneti adaletli davrandi sow orda golü atsaydi hakemin avantaja birakmasi dogru derdiniz hata sowda topa gitmeseydi faula icin itiraz etseydi hakem penaltiyi verirdi ama sow ne yapti topu kaleye göndermek istedi hakem de devam dedi o kadar dogru karar ha bu ara bjk gs ts falan tutmuyorum koyu bir FENERBAHCE taraftariyim
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 12
Yorum
ugur penaltinin avantaji olmaz bilgin olsun
- Sürpriz isim: Ogbonna
Toplam 2
Yorum
Yasama Angelo Ogbonn 90 dakikasını izlemek lazım. Ancak boyu ve sol ayaklı oluşu tam bize göre stoper. Doğru düzgün futbolcu almayıp takımı futbolcu mezarlığına çevirmek yerine böyle adamları alacaksın. Cavandayı alanlar parasını da cebinden vermeli ve o transferden ders almalı.
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