 Güvenlik duvarı – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Güvenlik duvarı

    Güvenlik duvarı

    UEFA’nın ‘yüksek rizikolu’ ilan ettiği maçına Amsterdam’dan trenle gelen F.Bahçeliler, polis kortejinde otobüslerle stada götürüldü.

    'nin önünde tur atlamasına yerinde şahitlik etmek isteyen F.Bahçe taraftarları maça yoğun ilgi gösterdi. Beşiktaş taraftarlarının Kiev'de yaşadığı çirkin olaylar ve güvenlik zaafiyeti sonrasında Hollanda'da tam tersi bir görüntü vardı. Türkiye'den Amsterdam'a gelen ve trenle Rotterdam'a gitmek isteyen sarı-lacivertli sporseverler, polis tarafından durdurularak güvenlik kortejine alındı. Hollanda polisi yaklaşık 300 kadar sarı-lacivertli taraftarı otobüslerle stada götürürken adeta kuş uçurtmadı.

    ÖN TRİBÜNLER KAPALI!
    Ayrıca geçen yıl Feyenoord- maçında çıkan olaylarda çok sayıda taraftarın yaralanmasından dolayı polisin böyle bir önlem aldığı bildirildi. UEFA'nın 'yüksek rizikolu maç' statüsünde gösterdiği kritik maç için stadın çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Atlı polisler ve çok sayıda güvenlik görevlisi hazır bulundu. Güvenlik önlemlerinin en dikkat çekeni ise 52 bin kapasiteli statta 26 bin bilet satılması oldu. Feyenoord'un geçen yıl Roma'yla maçında büyük olaylar yaşandığından sahaya yakın ön tribünlerin tamamına seyirci alınmadı.

    BİLETLER KARABORSADA
    Stadın kapasitesi düşürülünce F.Bahçe için ayrılan 2 bin 400 bilet de yarı yarıya indirildi. Gurbetçiler bilet bulmakta zorlanırken, karaborsaya düşen biletlerin 400-500 euro'ya alıcı bulduğu öğrenildi. F.Bahçe tribünü ise ful çekti.

    UĞURLU FORMA ÖFKESİ
    Feyenoord formaların karışacağı gerekçesiyle hakem izin vermeyeceği için klasik parçalı formasını giyemedi. Uğuruna inanılan bu forma giyilemediği için Feyenoord cephesinde büyük öfkeye neden oldu. Taraftarlar da tepki gösterdi.

    CHAPECOENSE'YE SAYGI
    Dolu tribünler önündeki kritik karşılaşmada anıldı. Maç öncesi seremonide Kolombiya'daki uçak kazasında vefat eden Brezilya 1. Lig ekiplerinden Chapecoense takımı futbolcuları ve çalışanları için saygı duruşu yapıldı.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:44
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