 Fener alayı – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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HEPSİ
    09 Aralık 2016, Cuma
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    Fener alayı

    Fener alayı

    Güçlü rakibi önünde muhteşem oynayan sarı-lacivertliler, Sow’un harika röveşata golüyle Hollandalılar’ı susturdu. Gruptan lider olarak çıkarak, sıradaki rakibini beklemeye başladı.

    UEFA Avrupa Ligi A Grubu son haftasında , Feyenoord'u Hollanda'da 1-0 yenerek lider olarak turu geçti. 7'de Alper'in şutuyla kaleyi ilk kez yokladık, top yan ağlarda kaldı. 11'de Lens, Van der Heijden'den kaptığı topla girdiği ceza sahasında Bottenghin'in tekmesiyle yerde kaldı. Hakem 'es' geçti. Sow'un zayıf şutunda kaleci Jones topu kontrol etti. 15'te Toornstra'nın ön direkten vurduğu kafayı Volkan, mükemmel çıkardı. 22'de sahneye çıkan 'Bay röveşata' Sow, turu müjdeleyen golü attı: 0-1. 26'da Simon Kjaer'in kafasını kaleci Jones tokotlarken, 45'te Vilhenha'nın şutunda top yan direğe çarptı.

    HATASIZ SAVUNMA
    İkinci yarıda da akıllı oyununu sürdüren Fenerbahçe, savunmasını sağlam tutarak rakibine gol izni vermedi. Kontrtaklarımızdan sonuç gelmeyince karşılaşma 1-0 sona erdi. Fenerbahçe bu sonuçla grup lideri olarak adını ikinci tura yazdırırken, Feyenoord ise Avrupa mücadelesine veda etti.

    FEYENOORD EVİNDE İLK KEZ YENİLDİ
    bu sezon sahasında ilk kez kaybetti. Eredivisie, Hollanda Kupası ve Avrupa Ligi'nde düne kadar evinde çıktığı 12 maçta 10 galibiyet 2 beraberlik alan Hollanda takımı, Fenerbahçe'ye boyun eğdi. Feyenoord 10 maçın 2'sinde en az 2 fark yapmıştı.

    DİCK'TEN BEKLENEN KADRO
    Dick Advocaat, Feyenoord'a karşı beklenen 11 ile sahaya çıktı. Hollandalı teknik adam kalede Volkan Demirel'e görev verirken savunmada Şener, Skrtel, Kjaer ve Hasan Ali görev yaptı. Orta saha 3'lüsünü Mehmet Topal, Josef ve Alper'den oluşturan kurt hoca, ileride ise Lens, Sow ve Robin van Persie'yi oynattı. Fabiano Ribeiro, Ozan Tufan, Volkan Şen, İsmail Köybaşı, Gregory van der Wiel, Emmanuel Emenike ve Roman Neustaedter ise yedek kulübesinde şans bekledi.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:56
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