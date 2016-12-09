Fener alayı
Güçlü rakibi önünde muhteşem oynayan sarı-lacivertliler, Sow’un harika röveşata golüyle Hollandalılar’ı susturdu. Gruptan lider olarak çıkarak, sıradaki rakibini beklemeye başladı.
HATASIZ SAVUNMA
İkinci yarıda da akıllı oyununu sürdüren Fenerbahçe, savunmasını sağlam tutarak rakibine gol izni vermedi. Kontrtaklarımızdan sonuç gelmeyince karşılaşma 1-0 sona erdi. Fenerbahçe bu sonuçla grup lideri olarak adını ikinci tura yazdırırken, Feyenoord ise Avrupa mücadelesine veda etti.
FEYENOORD EVİNDE İLK KEZ YENİLDİ
Feyenoord bu sezon sahasında ilk kez kaybetti. Eredivisie, Hollanda Kupası ve Avrupa Ligi'nde düne kadar evinde çıktığı 12 maçta 10 galibiyet 2 beraberlik alan Hollanda takımı, Fenerbahçe'ye boyun eğdi. Feyenoord 10 maçın 2'sinde en az 2 fark yapmıştı.
DİCK'TEN BEKLENEN KADRO
Dick Advocaat, Feyenoord'a karşı beklenen 11 ile sahaya çıktı. Hollandalı teknik adam kalede Volkan Demirel'e görev verirken savunmada Şener, Skrtel, Kjaer ve Hasan Ali görev yaptı. Orta saha 3'lüsünü Mehmet Topal, Josef ve Alper'den oluşturan kurt hoca, ileride ise Lens, Sow ve Robin van Persie'yi oynattı. Fabiano Ribeiro, Ozan Tufan, Volkan Şen, İsmail Köybaşı, Gregory van der Wiel, Emmanuel Emenike ve Roman Neustaedter ise yedek kulübesinde şans bekledi.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:56
- Sürpriz isim: Ogbonna
Toplam 2
Yorum
Yasama Angelo Ogbonn 90 dakikasını izlemek lazım. Ancak boyu ve sol ayaklı oluşu tam bize göre stoper. Doğru düzgün futbolcu almayıp takımı futbolcu mezarlığına çevirmek yerine böyle adamları alacaksın. Cavandayı alanlar parasını da cebinden vermeli ve o transferden ders almalı.
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 10
Yorum
Fatih Yok abartmaya gerek yok adam harbi iyi güzel sakin gerektiği yerde kartları kullanarak maç yönetti... volkan şen kart olayında bile hakem haklı tamam yanlış karar ama pozisyonda abartacak birşey yok itiraza gerek yok.. bence herşey güzeldi hocanın dediği gibi futbol pek umut vermesede. şansımız da yanımız da idi. yani özetle güzel bir gece idi
- Avrupa'nın lideri muhteşem Osmanlı
Toplam 6
Yorum
ua5454 resit akcayı gs basında da görmek isterdim ama adamın kafası baska. hll olsun
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