 F.Bahçe’ye ağır fatura – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    F.Bahçe’ye ağır fatura

    F.Bahçe’ye ağır fatura

    , - derbisindeki olaylar nedeniyle sarı-lacivertlilere 200 bin TL ceza verdi.

    Ayrıca, kötü ve çirkin tezahürat yapıldığı gerekçesiyle Ülker Stadyumu'ndaki derbiye gelen bütün taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartları bir maçlığına bloke edildi. Söz konusu taraftarlar Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmasına giremeyecek.

    YILDIRIM'A CEZA YOK
    Bu arada medyada yer alan görüntülerdeki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 'ya sevk edilen Başkan Yıldırım, ceza almadı.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 04:25
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