En iyi gol ödülü Moussa Sow'un!

UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylamada, sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi'nde konuk olduğu Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 1-0 yendiği karşılaşmada şık bir gole imza atan 30 yaşındaki futbolcu, oyların yüzde 58'sini alarak 6. ve son haftanın "en iyi oyuncusu" unvanına layık görüldü.

İngiliz ekibi Manchester United'ın Ermeni futbolcusu Henrikh Mkhitaryan, oyların yüzde 29'unu alarak haftanın en iyi ikinci futbolcusu oldu. İspanyol temsilcisi Celta Vigo'nun İsveçli golcüsü John Guidetti ise yüzde 3 oyla üçüncü sırada yer aldı.

Haftanın en iyi oyuncusu adayları arasında yer alan diğer futbolcular ise Shakhtar Donetsk'ten Taison, Roma'dan Francesco Totti, Anderlecht'ten Nicolae Stanciu, Inter'den Eder ve Ajax'tan Anwar El Ghazi olarak sıralandı.

Öte yandan, Senegalli futbolcunun organizasyonun 4. haftasında Manchester United'ı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada kaydettiği röveşata golü, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının "en iyi golü" olarak belirlendi.

Sarı-lacivertli takımda bu sezon tüm kulvarlarda 6 kez fileleri havalandıran Moussa Sow, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında da "en iyi oyuncu" unvanına layık görülmüştü.