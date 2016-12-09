En iyi gol ödülü Moussa Sow'un!
Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Moussa Sow, UEFA Avrupa Ligi'nde 6. haftanın "en iyi oyuncusu" seçildi.
UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylamada, sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi'nde konuk olduğu Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 1-0 yendiği karşılaşmada şık bir gole imza atan 30 yaşındaki futbolcu, oyların yüzde 58'sini alarak 6. ve son haftanın "en iyi oyuncusu" unvanına layık görüldü.
İngiliz ekibi Manchester United'ın Ermeni futbolcusu Henrikh Mkhitaryan, oyların yüzde 29'unu alarak haftanın en iyi ikinci futbolcusu oldu. İspanyol temsilcisi Celta Vigo'nun İsveçli golcüsü John Guidetti ise yüzde 3 oyla üçüncü sırada yer aldı.
Haftanın en iyi oyuncusu adayları arasında yer alan diğer futbolcular ise Shakhtar Donetsk'ten Taison, Roma'dan Francesco Totti, Anderlecht'ten Nicolae Stanciu, Inter'den Eder ve Ajax'tan Anwar El Ghazi olarak sıralandı.
Öte yandan, Senegalli futbolcunun organizasyonun 4. haftasında Manchester United'ı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada kaydettiği röveşata golü, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının "en iyi golü" olarak belirlendi.
Sarı-lacivertli takımda bu sezon tüm kulvarlarda 6 kez fileleri havalandıran Moussa Sow, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında da "en iyi oyuncu" unvanına layık görülmüştü.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:34
- Beşiktaş’ı kayıran namerttir
Toplam 8
Yorum
sz s.ovalı,müthiş yorum.,.
- Türkleri de kebabı da severim
Toplam 27
Yorum
KARTAL benim anlamadığım şeylerden biriside yıllardır türk fuboluna kıyım yapılıyor hele hiç unutamadığım fener bodox maçında bahtiyar ortasahada kaleciyle karşı karşıya kalmıştı adam arkadan fomasını çekip yırttı hakem foul bile vermedi bu spor bakanları neredeler ne yapıyorlar niye bununla mücadele etmiyorlar.....
- Trabzonspor - Adanaspor | Canlı Anlatım
Toplam 1
Yorum
Ali tetik Mehmet ekici sevdiğim Bir futbolcusun senin şu ana kadar 10 gol 10 asitleri takımı sırtlaman lazimdi biraz daha çalış sayın ekici sen on numarasin
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