 Elia’yı durdurdu – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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HEPSİ
    09 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’yı durdurdu

    Elia’yı durdurdu
    Zorlu karşılaşmada 'de en çok terleyen isim oldu. Feyenoord'un en etkili ismi olan karşısında zaman zaman güç anlar yaşayan Şener, yine de rakibini durdurmayı bildi. Şener, takım olarak iyi oynadıklarını ve haklı bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 04:34
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