Dünyaya ters bakan adam
22. dakikada olağanüstü röveşata gollerine bir yenisini ekleyen Sow, UEFA Avrupa Ligi Twitter hesabını da salladı.
HATIRLADINIZ MI?
Feyenoord'a Sow'un attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'nin Twitter hesabından "Bunu hatırladınız mı? Sow bir kez daha röveşata ile takımını öne geçirdi" diye duyuruldu. F.Bahçe ise golü sosyal medya hesasından Sow'un fotoğrafını ters basarak açıkladı. Twitter'da yorumlar ise şöyleydi: * Sow nedeniyle televizyonlar, ters çevrilip izleniyor. * Sow iyi golcü ama kendini tekrarlamaya başladı! *Trabzonspor olarak normal gol atamıoruz, Sow rövaşatada seriye bağladı.
KOLAY MI RÖVEŞATA!
Sow maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Gol atmak zordur. Hele röveşata ile atmak daha da zordur. Ancak ben bunu başardım. Hocamız bizden iyi motive olmamızı istiyor. Biz de onun dediklerini iyi yapıyoruz" diye konuştu.
SOWEŞETA FORMASI
F.Bahçe yönetimi, taraftardan gelen istek üzerine , Soweşeta formalarını satışa sundu.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:29
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 12
Yorum
Fero Kusura bakmayin ama hakem cok güzel yöneti adaletli davrandi sow orda golü atsaydi hakemin avantaja birakmasi dogru derdiniz hata sowda topa gitmeseydi faula icin itiraz etseydi hakem penaltiyi verirdi ama sow ne yapti topu kaleye göndermek istedi hakem de devam dedi o kadar dogru karar ha bu ara bjk gs ts falan tutmuyorum koyu bir FENERBAHCE taraftariyim
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 12
Yorum
ugur penaltinin avantaji olmaz bilgin olsun
- Sürpriz isim: Ogbonna
Toplam 2
Yorum
Yasama Angelo Ogbonn 90 dakikasını izlemek lazım. Ancak boyu ve sol ayaklı oluşu tam bize göre stoper. Doğru düzgün futbolcu almayıp takımı futbolcu mezarlığına çevirmek yerine böyle adamları alacaksın. Cavandayı alanlar parasını da cebinden vermeli ve o transferden ders almalı.
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