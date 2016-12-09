 Dünyaya ters bakan adam – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Dünyaya ters bakan adam

    Dünyaya ters bakan adam

    22. dakikada olağanüstü röveşata gollerine bir yenisini ekleyen Sow, Twitter hesabını da salladı.

    'nin Senegalli golcüsü Moussa Sow, sıradışı gollerine devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Feyenoord'a konuk olan Sarı- Lacivertli takımda Sow, mücadelenin 22. dakikasında attığı röveşata golü ile takımını 1-0 öne geçirdi. Senegalli oyuncu bu sezon Süper Lig'de hat-trick yaptığı maçta Çaykur Rizespor'a ve UEFA Avrupa Ligi'nde de Manchester United'a yine röveşata ile olağanüstü goller atmıştı. Dün geceki müthiş gol de sarı-lacivertli taraftarları adeta mest etti

    HATIRLADINIZ MI?
    'a Sow'un attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'nin Twitter hesabından "Bunu hatırladınız mı? Sow bir kez daha röveşata ile takımını öne geçirdi" diye duyuruldu. F.Bahçe ise golü sosyal medya hesasından Sow'un fotoğrafını ters basarak açıkladı. Twitter'da yorumlar ise şöyleydi: * Sow nedeniyle televizyonlar, ters çevrilip izleniyor. * Sow iyi golcü ama kendini tekrarlamaya başladı! *Trabzonspor olarak normal gol atamıoruz, Sow rövaşatada seriye bağladı.

    KOLAY MI RÖVEŞATA!
    Sow maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Gol atmak zordur. Hele röveşata ile atmak daha da zordur. Ancak ben bunu başardım. Hocamız bizden iyi motive olmamızı istiyor. Biz de onun dediklerini iyi yapıyoruz" diye konuştu.


    SOWEŞETA FORMASI
    F.Bahçe yönetimi, taraftardan gelen istek üzerine , Soweşeta formalarını satışa sundu.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:29
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