De Kuip’te dostluk rüzgarı
Feyenoord’ta daha önce görev alan Fenerbahçe’nin Hollandalılar’ı eski takım arkadaşları ve taraftarın sevgi gösterileriyle karşılaştı.
12 SENE SONRA HOLLANDA'DA
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Robin van Persie, tam 12 yıl sonra Feyenoord'un sahasına çıktı. Tecrübeli golcü, profesyonelliğe ilk adımı attığı Hollanda ekibine karşı deplasmanda ilk kez rakip oldu. Bu arada Hollandalı yıldız, karşılaşmanın 75. dakikasında yerini Emmanuel Emenike'ye bıraktı.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:59
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 12
Yorum
Fero Kusura bakmayin ama hakem cok güzel yöneti adaletli davrandi sow orda golü atsaydi hakemin avantaja birakmasi dogru derdiniz hata sowda topa gitmeseydi faula icin itiraz etseydi hakem penaltiyi verirdi ama sow ne yapti topu kaleye göndermek istedi hakem de devam dedi o kadar dogru karar ha bu ara bjk gs ts falan tutmuyorum koyu bir FENERBAHCE taraftariyim
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 12
Yorum
ugur penaltinin avantaji olmaz bilgin olsun
- Sürpriz isim: Ogbonna
Toplam 2
Yorum
Yasama Angelo Ogbonn 90 dakikasını izlemek lazım. Ancak boyu ve sol ayaklı oluşu tam bize göre stoper. Doğru düzgün futbolcu almayıp takımı futbolcu mezarlığına çevirmek yerine böyle adamları alacaksın. Cavandayı alanlar parasını da cebinden vermeli ve o transferden ders almalı.
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