 De Kuip’te dostluk rüzgarı – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    De Kuip’te dostluk rüzgarı

    De Kuip’te dostluk rüzgarı

    ’ta daha önce görev alan ’nin Hollandalılar’ı eski takım arkadaşları ve taraftarın sevgi gösterileriyle karşılaştı.

    Hollanda'da dün güzel görüntüler vardı... Daha önce 'ta görev yapan antrenörü ile futbolculardan Van Persie, Hollanda ekibi tarafından maç öncesi sevgi gösterisiyle karşılandı. 3 sezon Fenerbahçe forması giyen Feyenoord'un kaptanı da eski takım arkadaşlarıyla hasret giderirken, maç öncesi ve sonrasında renkli görüntüler yaşandı. Fenerbahçe'nin Hollandalı hocası Advocaat ile eski öğrencisi Feyenoord Teknik Direktörü Van Bronckhorst, karşılaşma öncesi uzun süre sohbet etti. Ayrıca Fenerbahçe taraftarları, Kuyt'ı; Hollandalılar da Persie için uzun süre alkış tuttu.

    12 SENE SONRA HOLLANDA'DA
    Fenerbahçe'nin yıldız ismi , tam 12 yıl sonra Feyenoord'un sahasına çıktı. Tecrübeli golcü, profesyonelliğe ilk adımı attığı Hollanda ekibine karşı deplasmanda ilk kez rakip oldu. Bu arada Hollandalı yıldız, karşılaşmanın 75. dakikasında yerini Emmanuel Emenike'ye bıraktı.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:59
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