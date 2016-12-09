Çok çalıştık ve başardık
“En iyi maçımız değildi ama çok istedik ve gruptan lider çıkmayı başardık Gerçekçi olmalıyız. Bu maçta iyi olduğumuz tek nokta galip gelmemizdi”
DAHA İYİ OLMALIYIZ
Moussa Sow'un attığı gol için "Harika" yorumunu yapan Advocaat, "Gerçekçi olmalıyız. Bu maçta iyi olduğumuz tek nokta, galip gelmemizdi. Oyun anlamında kendimizi geliştirmeliyiz" derken, "Bu ay bizim için kritik. Ay sonunda şampiyonluk yarışında olacak mıyız, onu da göreceğiz" dedi.
Hollandalı hoca, "Finali hedefliyor musunuz?" sorusuna "Herkes çok ileriye bakmaya başlamış. Şu an tek bakmamız gereken nokta, önümüzdeki maç. Hedef, 3 kulvarda da ileri gitmek" diye konuştu. Advocaat, sezon başındaki eleştirilen hatırlatılması üzerine, "Umruda değil. Kazanırsanız iyi, kaybederseniz kötü" dedi.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:01
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 12
Yorum
Fero Kusura bakmayin ama hakem cok güzel yöneti adaletli davrandi sow orda golü atsaydi hakemin avantaja birakmasi dogru derdiniz hata sowda topa gitmeseydi faula icin itiraz etseydi hakem penaltiyi verirdi ama sow ne yapti topu kaleye göndermek istedi hakem de devam dedi o kadar dogru karar ha bu ara bjk gs ts falan tutmuyorum koyu bir FENERBAHCE taraftariyim
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 12
Yorum
ugur penaltinin avantaji olmaz bilgin olsun
- Sürpriz isim: Ogbonna
Toplam 2
Yorum
Yasama Angelo Ogbonn 90 dakikasını izlemek lazım. Ancak boyu ve sol ayaklı oluşu tam bize göre stoper. Doğru düzgün futbolcu almayıp takımı futbolcu mezarlığına çevirmek yerine böyle adamları alacaksın. Cavandayı alanlar parasını da cebinden vermeli ve o transferden ders almalı.
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