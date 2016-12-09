 Çok çalıştık ve başardık – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Çok çalıştık ve başardık

    Çok çalıştık ve başardık

    “En iyi maçımız değildi ama çok istedik ve gruptan lider çıkmayı başardık Gerçekçi olmalıyız. Bu maçta iyi olduğumuz tek nokta galip gelmemizdi”

    Teknik Direktörü Dick Advocaat, karşılaşmanın ardından çarpıcı sözler sarfetti. Karşılaşmayı değerlendiren Hollandalı hoca, "En iyi maçımız değildi. Topla daha iyi olmalıydık ama önemli olan buradan turla ayrılmaktı. Çok çalıştık ve bu güçlü takımların yer aldığı gruptan çıkmayı başardık" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe ne zaman en iyi halinde olacak" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Zaman söylemek çok zor. Şimdi gruptan çıktık. Yarın başka şeyler düşünmeye başlayacağız."

    DAHA İYİ OLMALIYIZ
    Moussa Sow'un attığı gol için "Harika" yorumunu yapan Advocaat, "Gerçekçi olmalıyız. Bu maçta iyi olduğumuz tek nokta, galip gelmemizdi. Oyun anlamında kendimizi geliştirmeliyiz" derken, "Bu ay bizim için kritik. Ay sonunda şampiyonluk yarışında olacak mıyız, onu da göreceğiz" dedi.

    Hollandalı hoca, "Finali hedefliyor musunuz?" sorusuna "Herkes çok ileriye bakmaya başlamış. Şu an tek bakmamız gereken nokta, önümüzdeki maç. Hedef, 3 kulvarda da ileri gitmek" diye konuştu. Advocaat, sezon başındaki eleştirilen hatırlatılması üzerine, "Umruda değil. Kazanırsanız iyi, kaybederseniz kötü" dedi.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:01
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