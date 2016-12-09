Çok çalıştık ve başardık

Teknik Direktörükarşılaşmanın ardından çarpıcı sözler sarfetti. Karşılaşmayı değerlendiren"En iyi maçımız değildi. Topla daha iyi olmalıydık ama önemli olan buradan turla ayrılmaktı. Çok çalıştık ve bu güçlü takımların yer aldığı gruptan çıkmayı başardık" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı,ne zaman en iyi halinde olacak" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Zaman söylemek çok zor. Şimdi gruptan çıktık. Yarın başka şeyler düşünmeye başlayacağız."Moussa Sow'un attığı gol için "Harika" yorumunu yapan, "Gerçekçi olmalıyız. Bu maçta iyi olduğumuz tek nokta, galip gelmemizdi." derken, "Bu ay bizim için kritik. Ay sonunda şampiyonluk yarışında olacak mıyız, onu da göreceğiz" dedi.Hollandalı hoca, "Finali hedefliyor musunuz?" sorusuna "Herkes çok ileriye bakmaya başlamış.Hedef, 3 kulvarda da ileri gitmek" diye konuştu. Advocaat, sezon başındaki eleştirilen hatırlatılması üzerine,dedi.