 ‘Büyük takımız’ – Fotomaç – 09 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ‘Büyük takımız’

    ‘Büyük takımız’

    Oyun 0-0 iken Toornstra’nın kafasını çıkaran Volkan, “F.Bahçe hangi kulvarda ise o kupaya taliptir” dedi.

    'de son haftaların başarılı ismi Volkan Demirel, forvetlerine de geçit vermedi. Tecrübeli kaleci başarılı bir maç çıkarırken, özellikle 15'te maç 0-0 iken Toornstra'nın doksana giden kafa şutunu çıkarıp maçın seyrini değiştirdi. Volkan maçtan sonra, "Hem Osmanlıspor'a hem Beşiktaş'a hem de bize başarılar diliyorum. Türkiye'nin en iyilerinden biriyiz, büyük takımız. Hangi kulvarda yarışıyorsa F.Bahçe o kupaya taliptir. İnşallah güzel devam edeceğiz" dedi.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Büyük takımız’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle