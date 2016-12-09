‘Bize şans tanınmıyordu’
F.Bahçe’de Mehmet Topal, “Sezona kötü başladık. Sonrasında takım halinde toparlandık. Kaliteli bir ekibe sahibiz. Grup çekildiğinde bize hiç şans tanınmıyordu ama tam tersi oldu” dedi.
'DAHA ÖNCE ÇOK YAKLAŞMIŞTIK'
Topal, "Daha önce Avrupa Ligi'ni kazanmaya çok yaklaşmıştık" derken, "Braga maçını hatırlıyorsunuz. Fenerbahçe'nin hedefi hep kupadır" sözleriyle sarı-lacivertliler'in UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu hedeflediğini vurguladı.
TÜM KULVARLARDA İDDİALIYIZ
Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım, Feyenoord maçı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Hasan Ali, "Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmak özellikle de gruptan lider çıkmak önemliydi. Bunu başardık. Güçlü bir takımız ve bunu gösterdiğimiz için mutluyuz. Artık yeni rakibimizi bekliyoruz. Aslında bu sezon bütün kulvarlarda iddialıyız" ifadesini kullandı. Sarı-lacivertli savunmacı, takımın gidişatı ile ilgili de "Taraftarımız da görüyor. Her geçen hafta daha iyi oynuyoruz. Bunun nedeni iyi bir takım olmamız ve birbirimizi iyi tanımamız. Süper Lig'de de çok daha iyi so - nuçlar alacağımızı biliyoruz" ifadesini kullandı.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:41
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 12
Yorum
Fero Kusura bakmayin ama hakem cok güzel yöneti adaletli davrandi sow orda golü atsaydi hakemin avantaja birakmasi dogru derdiniz hata sowda topa gitmeseydi faula icin itiraz etseydi hakem penaltiyi verirdi ama sow ne yapti topu kaleye göndermek istedi hakem de devam dedi o kadar dogru karar ha bu ara bjk gs ts falan tutmuyorum koyu bir FENERBAHCE taraftariyim
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 12
Yorum
ugur penaltinin avantaji olmaz bilgin olsun
- Sürpriz isim: Ogbonna
Toplam 2
Yorum
Yasama Angelo Ogbonn 90 dakikasını izlemek lazım. Ancak boyu ve sol ayaklı oluşu tam bize göre stoper. Doğru düzgün futbolcu almayıp takımı futbolcu mezarlığına çevirmek yerine böyle adamları alacaksın. Cavandayı alanlar parasını da cebinden vermeli ve o transferden ders almalı.
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