 ‘Bize şans tanınmıyordu’ – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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HEPSİ
    09 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ‘Bize şans tanınmıyordu’

    ‘Bize şans tanınmıyordu’

    F.Bahçe’de , “Sezona kötü başladık. Sonrasında takım halinde toparlandık. Kaliteli bir ekibe sahibiz. Grup çekildiğinde bize hiç şans tanınmıyordu ama tam tersi oldu” dedi.

    'nin rahat ve kontrollü bir oyunla galibiyeti ve grup liderliğini aldığı maçı sonrası orta sahanın kilit ismi kritik karşılaşmayı ve sarı-lacivertliler'in Avrupa'daki hedeflerini değerlendirdi. "Sezona kötü başladık. Sonrasında takım halinde toparlandık. Kaliteli bir ekibe sahibiz. Bugün de (dün) iyi mücadele ettik" diyen milli yıldız, "Daha farklı da kazanabilirdik. Grup çekildiğinde bize hiç şans tanınmıyordu ama tam tersi bir sonuç oldu" ifadelerini kullandı.

    'DAHA ÖNCE ÇOK YAKLAŞMIŞTIK'
    Topal, "Daha önce Avrupa Ligi'ni kazanmaya çok yaklaşmıştık" derken, "Braga maçını hatırlıyorsunuz. Fenerbahçe'nin hedefi hep kupadır" sözleriyle sarı-lacivertliler'in UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu hedeflediğini vurguladı.

    TÜM KULVARLARDA İDDİALIYIZ
    Fenerbahçe'nin başarılı sol beki , Feyenoord maçı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Hasan Ali, "Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmak özellikle de gruptan lider çıkmak önemliydi. Bunu başardık. Güçlü bir takımız ve bunu gösterdiğimiz için mutluyuz. Artık yeni rakibimizi bekliyoruz. Aslında bu sezon bütün kulvarlarda iddialıyız" ifadesini kullandı. Sarı-lacivertli savunmacı, takımın gidişatı ile ilgili de "Taraftarımız da görüyor. Her geçen hafta daha iyi oynuyoruz. Bunun nedeni iyi bir takım olmamız ve birbirimizi iyi tanımamız. Süper Lig'de de çok daha iyi so - nuçlar alacağımızı biliyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:41
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