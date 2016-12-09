 Avrupa Ligi gruplarında 4’te 4 yaptı – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    gruplarında 4’te 4 yaptı

    Avrupa Ligi gruplarında 4’te 4 yaptı
    , UEFA 'nde 4'üncü kez yer aldığı gruplardan yine çıkarak 4'te 4 yaptı. Sarı-lacivertliler 2009-10 sezonunda 15 puanla lider olarak, 2012-13 sezonunda 13 puanla lider olarak, geçen sezon 9 puanla ikinci sırada, bu sezon da 13 puanla lider olarak turladı.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:59
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