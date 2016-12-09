Arena sallandı

F.Bahçe'nin Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaştığı sırada sarı-lacivertlilerin attığı gelen gol haberi, Ülker Sports Arena'da Kızılyıldız maçı sırasında anons edildi. Sow'un rövaşatadan attığı golün anonsundan sonra sarı-lacivertli taraftar, Sow için tezahüratlarda bulundu.