Arena sallandı
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:35
- Sürpriz isim: Ogbonna
Toplam 2
Yorum
Yasama Angelo Ogbonn 90 dakikasını izlemek lazım. Ancak boyu ve sol ayaklı oluşu tam bize göre stoper. Doğru düzgün futbolcu almayıp takımı futbolcu mezarlığına çevirmek yerine böyle adamları alacaksın. Cavandayı alanlar parasını da cebinden vermeli ve o transferden ders almalı.
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 10
Yorum
Fatih Yok abartmaya gerek yok adam harbi iyi güzel sakin gerektiği yerde kartları kullanarak maç yönetti... volkan şen kart olayında bile hakem haklı tamam yanlış karar ama pozisyonda abartacak birşey yok itiraza gerek yok.. bence herşey güzeldi hocanın dediği gibi futbol pek umut vermesede. şansımız da yanımız da idi. yani özetle güzel bir gece idi
- Avrupa'nın lideri muhteşem Osmanlı
Toplam 6
Yorum
ua5454 resit akcayı gs basında da görmek isterdim ama adamın kafası baska. hll olsun
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