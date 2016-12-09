 Arena sallandı – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Arena sallandı

    Arena sallandı
    F.Bahçe'nin Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaştığı sırada sarı-lacivertlilerin attığı gelen gol haberi, Ülker Sports Arena'da Kızılyıldız maçı sırasında anons edildi. Sow'un rövaşatadan attığı golün anonsundan sonra sarı-lacivertli taraftar, Sow için tezahüratlarda bulundu.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:35
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