 Aatif’ten TL çağrısı – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Aatif’ten TL çağrısı

    Aatif’ten TL çağrısı

    ’de , ’ın ‘Türk Lirası’ kampanyasına destek verdi. Faslı yıldız yayınladığı videoyla bu çağrıya uyduğunu gösterdi.

    F.Bahçe'nin Faslı yıldızı , dolar ve euro cinsi dövizleri Türk Lirası'na çevirme çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türk Lirası' kampanyasına destek veren Chahechouhe twitter'dan yayımladığı videosunda, "Arkadaşımın Türk Lirası'nı desteklemek için dolar ve euro cinsi dövizlerini bozdurma çağrısı yapan videosunu izledim. Ben de bu çağrıya uydum ve sizi de aynı şeyi yapmaya davet ediyorum" dedi. Bir dönem Sivas'ta oynayan Senegalli Jaques Faty de, twitter'dan banka hesabındaki dövizini Türk Lirası'na çevirdiği videoyu paylaşarak, çağrıda bulundu. F.Bahçe'nin Senegalli golcüsü Sow da sosyal medya hesabından Faty'nin hareketini kutladı.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 04:04
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