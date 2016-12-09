Aatif’tan TL çağrısı
Fenerbahçe’de Aatif Chahechouhe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türk Lirası’ kampanyasına destek verdi. Faslı yıldız yayınladığı videoyla bu çağrıya uyduğunu gösterdi.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:56
- Aatif’tan TL çağrısı
Toplam 2
Yorum
........ ATIF ZATEN BİZDEN BİRİ. TEBRİK EDİP SEVİYORUZ SENİ SEVGİLİ ATIF.
- Muharrem Usta'dan birlik çağrısı
Toplam 10
Yorum
bordom her konuda özellikle maddi ve sportif konularda olsun açıklamalarda olsun ve transferlerde çok dengeli olmalıyız o zaman başarı kaçınılmaz olur usta bu konuda yalnız kalıyor stad bittikten sonra mutlaka güçlü adımlar atılacaktır.
- Resmen Akhisarlı oldu
Toplam 8
Yorum
Alex De Souza Bende sol ayağım ama ömrümde böyle berbat bir sol ayak görmedim.
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