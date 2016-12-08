 UEFA'dan Moussa Sow tepkisi! – Fotomaç – 08 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    UEFA'dan Moussa Sow tepkisi!

    UEFA'dan Moussa Sow tepkisi!

    Sow, Feyenoord'u da boş geçmedi. Bu sezon 3. rövaşata golünü attı.

    Fenerbahçe'nin Senegalli yıldızı Moussa Sow, Feyenoord maçında yine rövaşata ile gol attı. Yıldız oyuncu, mücadelenin 22. dakikasında yaptığı rövaşata vuruşu ile sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.

    Bu sezon Manchester United ve Çaykur Rizespor maçının ardından 3. rövaşata golünü atan Sow için UEFA da tepkisiz kalamadı.

    UEFA Avrupa Ligi resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda; ''Bunu hatırladınız mı? Sow bir kez daha yaptı! Rövaşata golü, Fenerbahçe'yi Feyenoord karşısında 1-0 öne taşıdı'' denildi.



    Öte yandan Fenerbahçe resmi Twitter hesabı da, Moussa Sow'un golünün anonsunda golcü oyuncunun fotoğrafını ters kullandı.



    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:15
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    UEFA'dan Moussa Sow tepkisi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.