UEFA'dan Moussa Sow tepkisi!

Fenerbahçe'nin Senegalli yıldızı Moussa Sow, Feyenoord maçında yine rövaşata ile gol attı. Yıldız oyuncu, mücadelenin 22. dakikasında yaptığı rövaşata vuruşu ile sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.Bu sezon Manchester United ve Çaykur Rizespor maçının ardından 3. rövaşata golünü atan Sow için UEFA da tepkisiz kalamadı.UEFA Avrupa Ligi resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda;denildi.Öte yandan Fenerbahçe resmi Twitter hesabı da, Moussa Sow'un golünün anonsunda golcü oyuncunun fotoğrafını ters kullandı.