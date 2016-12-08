UEFA'dan Moussa Sow tepkisi!
Sow, Feyenoord'u da boş geçmedi. Bu sezon 3. rövaşata golünü attı.
Bu sezon Manchester United ve Çaykur Rizespor maçının ardından 3. rövaşata golünü atan Sow için UEFA da tepkisiz kalamadı.
UEFA Avrupa Ligi resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda; ''Bunu hatırladınız mı? Sow bir kez daha yaptı! Rövaşata golü, Fenerbahçe'yi Feyenoord karşısında 1-0 öne taşıdı'' denildi.
Öte yandan Fenerbahçe resmi Twitter hesabı da, Moussa Sow'un golünün anonsunda golcü oyuncunun fotoğrafını ters kullandı.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:15
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izmirli izleme komitesi fener bahçe feyenoord maçını izleyin kanat oyuncusu elia ya bakın duman etti ilgilensenize 3.5 bonservisi var yollayın mustafayı arası alın onu
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