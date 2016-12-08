‘Tek yol kazanmak’
Feyenoord teknik direktörü Van Bronckhorst, bugünkü maçı kazanmaktan başka şansları olmadığını kaydetti. "Manchester ile mi, F.Bahçe ile mi gruptan çıkarız bilmem ama kazanmalıyız" diyen tecrübeli hoca, Advocaat'ın yardımcısı Been için de "Onu uzun süredir tanıyorum. Yarın onu yeneceğim" dedi. Bronckhorst'tan önce basın toplantısı yapan Kuyt da Fenerbahçe'de güzel günler geçirmesine rağmen kazanmak istediğini söyledi. Kuyt, sarı-lacivertli takımın formda olduğunu da sözlerine ekledi.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:11
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