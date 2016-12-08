 ‘Tek yol kazanmak’ – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    ‘Tek yol kazanmak’

    ‘Tek yol kazanmak’
    teknik direktörü , bugünkü maçı kazanmaktan başka şansları olmadığını kaydetti. "Manchester ile mi, F.Bahçe ile mi gruptan çıkarız bilmem ama kazanmalıyız" diyen tecrübeli hoca, Advocaat'ın yardımcısı Been için de "Onu uzun süredir tanıyorum. Yarın onu yeneceğim" dedi. Bronckhorst'tan önce basın toplantısı yapan Kuyt da 'de güzel günler geçirmesine rağmen kazanmak istediğini söyledi. Kuyt, sarı-lacivertli takımın formda olduğunu da sözlerine ekledi.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:11
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