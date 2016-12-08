Rotterdam sarı-lacivert

Türkiye ve Avrupa’dan Rotterdam’a akın eden Fenerli taraftarlar şehri karnaval yerine çevirirken, takımı tezahüratlarla karşıladı

Fenerbahçeli taraftarlar, Feyenoord maçına büyük ilgi gösteriyor. Dünden bu yana Rotterdam'a akın eden sarı-lacivertli taraftarlar şehri adeta karnaval yerine çevirirken, takımı da tezahüratlarla karşıladı. 52 bin kişilik Fijenoord Stadı'nda bu akşam 5 bin Türk taraftarın olacağı tahmin ediliyor. Sarı-lacivertlilerin, kendilerine ayrılan bölümün yanı sıra Feyenoord tribünlerinden de bilet aldıkları belirtildi. Yaklaşık 600 bin nüfusa sahip olan Rotterdam'da 50 bin civarında Türk yaşıyor. Amsterdam'dan sonra Hollanda'nın en yüksek nüfuslu ikinci şehri olan Rotterdam, Avrupa'nın en büyük limanını bünyesinde barındırıyor.





10 BİN BİLET OLSA SATILIRDI

Hollanda'daki Fenerbahçe coşkusu, Rotterdam'daki Fenerium mağazasını da ihya etti... Mağaza sorumluları, Belçika ve Almanya'dan birçok gurbetçinin Fenerbahçe'ye destek vermek için Rotterdam'a geldiğini belirterek, "Elimizde 10 bin bilet olsa rahat satardık" diye konuştular. Taraftarların en çok Robin van Persie formalarına ilgi gösterdiği belirtildi.