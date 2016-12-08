Robin'in zor sınavı
Profesyonel kariyerinin ilk maçını 14.5 yıl önce Feyenoord Stadı’nda oynayan Hollandalı yıldız, bu akşam eski taraftarlarını üzmek için sahada olacak
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie için Feyenoord maçı duygusal anlara sahne olacak... Hollandalı yıldız, profesyonel kariyerine başladığı Feyenoord'un sahasına ilk kez resmi bir maçta rakip olarak çıkmak için teknik direktörü Dick Advocaat'tan forma bekleyecek. Kariyerinin ilk profesyonel maçını Feyenoord Stadı'nda 3 Şubat 2002'd e oynayan Van Persie, Roda karşısında 79. dakikada Jon Dahl Tomasson'un yerine oyuna dahil olmuştu. Toplam 3 sezon formasını giydiği Hollanda ekibiyle Feyenoord Stadı'nda son maçını 2 Mayıs 2004'te oynayan Van Persie, profesyonel olduğu sahaya 12 yılı aşkın bir süre sonra bu sefer rakip olarak çıkacak.
O STATTA 14 GOLÜ VAR
Van Persie, Feyenoord Stadı'nda kariyerinde 14 defa gol sevinci yaşadı. Yıldızının parladığı Feyenoord'da 3 sezon forma giyip 21 kez fileleri havalandıran tecrübeli oyuncu, özellikle iç sahada golcü bir kimlik ortaya koymuştu. Feyenoordlu futbolseverleri 2001-2004 yılları arasında golleriyle sevindiren Van Persie, bu sefer eski takımının taraftarlarını üzmek için sahada yer alacak.
O STATTA 14 GOLÜ VAR
Van Persie, Feyenoord Stadı'nda kariyerinde 14 defa gol sevinci yaşadı. Yıldızının parladığı Feyenoord'da 3 sezon forma giyip 21 kez fileleri havalandıran tecrübeli oyuncu, özellikle iç sahada golcü bir kimlik ortaya koymuştu. Feyenoordlu futbolseverleri 2001-2004 yılları arasında golleriyle sevindiren Van Persie, bu sefer eski takımının taraftarlarını üzmek için sahada yer alacak.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:48
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