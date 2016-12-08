Ozan Tufan karakolluk!
Fenerbahçe kafilesinin, Hollanda'ya gidişi sırasında havaalanında tatsız bir olay yaşandı.
Ozan Tufan, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki güvenlik görevlilerinden biriyle kavga etti. İkili çevredekiler tarafından güçlükle ayrılırken, güvenlik görevlisi havalimanındaki polis merkezine giderek milli futbolcudan şikayetçi oldu. Futbolcuların kontrolden geçtiği sırada yaşanan kavganın neden çıktığı ise öğrenilemedi. Ozan Tufan herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadan kafileyle birlikte Hollanda'ya uçtu.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Ozan Tufan karakolluk! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.