 Ozan Tufan karakolluk! – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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HEPSİ
    08 Aralık 2016, Perşembe
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    karakolluk!

    Ozan Tufan karakolluk!

    Fenerbahçe kafilesinin, Hollanda'ya gidişi sırasında havaalanında tatsız bir olay yaşandı.

    , Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki güvenlik görevlilerinden biriyle kavga etti. İkili çevredekiler tarafından güçlükle ayrılırken, güvenlik görevlisi havalimanındaki polis merkezine giderek milli futbolcudan şikayetçi oldu. Futbolcuların kontrolden geçtiği sırada yaşanan kavganın neden çıktığı ise öğrenilemedi. Ozan Tufan herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadan kafileyle birlikte Hollanda'ya uçtu.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:59
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