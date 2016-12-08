ManU gruptan çıkamaz
“Bence M. United Ukrayna’da kaybedecek ve Fenerbahçe ile Feyenoord üst tura çıkacak. Kazanmalı ya da berabere kalmalıyız; hepsi bu. Oyuncularım beni anlamaya başladılar ve hala gelişmemiz gerekiyor”
Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Dick Advocaat, dünkü basın toplantısında sorulara yanıt verdi. Toplantıya vatandaşı Jeremain Lens ile birlikte katılan Advocaat, Feyenoord sınavı için "Futbol oynamak isteyen iki takımın ilginç bir mücadelesi olacak" yorumunu yaptı. "Normal şartlarda 10 puana ulaşan bir takım gruptan çıkmış olur, ama bizim için geçerli değil bu durum" ifadesini kullanan Hollandalı hoca, maçlar sonrası grupta oluşacak sıralama için ilginç bir ön görüde bulundu:
FENERBAHÇE FUTBOLU YAŞIYOR
"Bence Manchester United Ukrayna'da kaybedecek ve Fenerbahçe ile Feyenoord üst tura birlikte çıkacak." Usta hoca "Fenerbahçe çok büyük, futbolu yaşayan bir kulüp. Burada olmak çok güzel" dedi ve ekledi: "Türkiye'de çok maç oynuyoruz, çok seyahat ediyoruz.
PERSİE'Yİ KULLANMALIYIZ
Her hafta 3 maça çıkmak zorundayız, bu da işleri zorlaştırıyor. Oyuncularım benim ne istediğimi daha iyi anlamaya başladılar, daha iyi takım haline geldik. Hâlâ gelişmeliyiz." Advocaat, bir başka vatandaşı Van Persie'nin durumuna da değinerek "Büyük bir mutlulukla oynuyor. Ondaki kaliteyi görmeli ve avantajımıza kullanmalıyız"
CEVAP VERMEYECEĞİM
Advocaat, Beşiktaş maçındaki hakem hataları ile ilgili bir soruyu ise yanıtsız bıraktı: "Ne geçen sezonki Braga maçı ne de Beşiktaş maçı için bir şey demem. Sadece Feyenoord'u düşünüyorum."
KALİTEMİ GÖSTERİYORUM
Jeremain Lens, kazanmaları gereken güzel bir oynayacaklarını dile getirdi. Oynamaya hazır olduğunu ve kendisini iyi hissettiğini belirten 29 yaşındaki futbolcu, bu konudaki kararın hocasına ait olduğunu söyledi. Lens ayrıca, "F.Bahçe'de kalitemi göstermeye çalışıyorum. Performansımdan memnunum" dedi.
FENERBAHÇE FUTBOLU YAŞIYOR
"Bence Manchester United Ukrayna'da kaybedecek ve Fenerbahçe ile Feyenoord üst tura birlikte çıkacak." Usta hoca "Fenerbahçe çok büyük, futbolu yaşayan bir kulüp. Burada olmak çok güzel" dedi ve ekledi: "Türkiye'de çok maç oynuyoruz, çok seyahat ediyoruz.
PERSİE'Yİ KULLANMALIYIZ
Her hafta 3 maça çıkmak zorundayız, bu da işleri zorlaştırıyor. Oyuncularım benim ne istediğimi daha iyi anlamaya başladılar, daha iyi takım haline geldik. Hâlâ gelişmeliyiz." Advocaat, bir başka vatandaşı Van Persie'nin durumuna da değinerek "Büyük bir mutlulukla oynuyor. Ondaki kaliteyi görmeli ve avantajımıza kullanmalıyız"
CEVAP VERMEYECEĞİM
Advocaat, Beşiktaş maçındaki hakem hataları ile ilgili bir soruyu ise yanıtsız bıraktı: "Ne geçen sezonki Braga maçı ne de Beşiktaş maçı için bir şey demem. Sadece Feyenoord'u düşünüyorum."
KALİTEMİ GÖSTERİYORUM
Jeremain Lens, kazanmaları gereken güzel bir oynayacaklarını dile getirdi. Oynamaya hazır olduğunu ve kendisini iyi hissettiğini belirten 29 yaşındaki futbolcu, bu konudaki kararın hocasına ait olduğunu söyledi. Lens ayrıca, "F.Bahçe'de kalitemi göstermeye çalışıyorum. Performansımdan memnunum" dedi.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:43
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