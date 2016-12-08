Kjaer’le pazarlık yok
Inter'in Fenerbahçe forması giyen Simon Kjaer ile ilgilendiği haberleri bir süredir gündemdeydi...
İtalyan Corriere dello Sport gazetesi, Milano ekibinin, Danimarkalı savunmacı ile henüz herhangi bir transfer pazarlığı yapmadığını yazdı. Lille'den geçen sezon 7.65 milyon euro'ya transfer edilen Kjaer'in Fenerbahçe ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:43
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