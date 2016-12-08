 Kjaer’le pazarlık yok – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    ’le pazarlık yok

    Kjaer’le pazarlık yok

    Inter'in Fenerbahçe forması giyen Simon ile ilgilendiği haberleri bir süredir gündemdeydi...

    İtalyan Corriere dello Sport gazetesi, Milano ekibinin, Danimarkalı savunmacı ile henüz herhangi bir transfer pazarlığı yapmadığını yazdı. Lille'den geçen sezon 7.65 milyon euro'ya transfer edilen 'in Fenerbahçe ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:43
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