Kanarya çok farklı!
Fenerbahçe, THY Euroleague’in 11. haftasında Ülker Sports Arena’da karşılaştığı Sırp ekibi Kızılyıldız’ı 87-72’lik skorla mağlup etti.
İkinci çeyrekte savunmadaki etkili oyunuyla Kızılyıldız MTS'nin ilk 5 dakikada sayı üretmesine izin vermeyen Fenerbahçe, rakibi karşısında 12-0'lık bir seri yaparak farkı açtı: 32.18. Simonovic'in üçlüğüyle ikinci çeyrekteki ilk sayısını bulan Sırp ekibi karşısında savunmada direncini düşürmeyen Fenerbahçe, soyunma odasına 41-31 üstünlükle gitti.
Üçüncü periyota da savunmada baskılı başlayan sarı-lacivertli ekip, Datome'nin sayılarıyla Sırp temsilcisine üstünlüğünü kabul ettirdi. Udoh'un her iki pota altındaki etkili oyunu sayesinde ribauntlarda başarılı olan Fenerbahçe, 26. dakikaya 56-42 önde girdi. Serbest atışlarda da başarılı olan sarı-lacivertliler, Antic'in bitime saniyeler kala gelen üçlüğüyle farkı 18 sayıya çıkardı ve üçüncü çeyreği 68-50 önde tamamladı.
Son çeyreğe Dobric ve Nate'nin basketleriyle başlayan Kızılyıldız MTS, sarı-lacivertlilerin savunmada yaptığı hatalardan faydalanıp 36. dakikaya girilirken farkı 9 sayıya (74-65) düşürdü. Molanın ardından 5 sayı bularak arayı yeniden açmayı başaran Fenerbahçe, kalan bölümde rakibi karşısında oyunun kontrolünü kaybetmedi ve karşılaşmayı 87-72 kazandı.
FENERBAHÇE, SERİYİ 4'E ÇIKARDI
Ülker Sport Arena'da 11. haftada Kızılyıldız ile mücadele eden Fenerbahçe, parkeden skorla galip ayrılmasıyla üst üste 4. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ile başlayan sarı-lacivertlilerin galibiyet serisi EA7 Olimpia Milano ve Real Madrid ile devam etmişti.
SOW'UN GOLÜNE ÜLKER SPORTS ARENA'DA ANONS
UEFA Avrupa Ligi A Grubu 6. maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaştığı sırada sarı-lacivertlilerin attığı gelen gol haberi Ülker Sports Arena'dan anons edildi. Sow'un rövaşatadan attığı golün anonsundan sonra sarı-lacivertli taraftar, Sow için tezahüratlarda bulundu.
Salon: Ülker Sports Arena
Hakemler: Miguel Perez Perez xx, Fernando Rocha xx, Tomasz Trawicki xx
Fenerbahçe: Udoh xx 15, Melih x, Antic xx 13, Sloukas xx 10, Nunnally x 2, Minchev x, Vesely xx 14, Kalinic xx 8, Ali Muhammed xx 11, Ahmet xx 4, Datome xx 9
Başantrenör: Zeljko Obradovic
Kızılyıldız: Wolters xx 8, Dangubic x, Lazic x 5, Simanic x, Dobric x, Simonovic xx 14, Jenkins xx 12, Jovic x 4, Kuzmic xx 8, Bjelica xx 10
Başantrenör: Dejan Radonjic
1. Periyot: 20-18 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 41-31 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 68-50 (Fenerbahçe lehine)
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:55
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Toplam 13
Yorum
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