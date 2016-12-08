 Kanarya çok farklı! – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Kanarya çok farklı!

    Kanarya çok farklı!

    , ’in 11. haftasında ’da karşılaştığı Sırp ekibi ’ı 87-72’lik skorla mağlup etti.

    Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Vesely'nin pota altında bulduğu basketlerle skor üreten 'ye Jovic ve Kuzmic'le karşılık veren MTS, 6. dakikaya 10-9 önde girdi. Sırp temsilcisi bir ara farkı açmayı başarırken, üste üste hücumlardan eli boş dönen Fenerbahçe, Sloukas'ın 5 sayısıyla farkı yeniden tek sayıya (13-14) düşürdü. Ali Muhammed'in üçlüğüyle sarı-lacivertliler, ilk çeyreğin bitimine 1,5 dakika kala üstünlüğü ele geçirerek skoru 16-14 lehine çevirdi. Çekişmeli geçen ilk periyodu Fenerbahçe 20-18 galip bitirdi.

    İkinci çeyrekte savunmadaki etkili oyunuyla Kızılyıldız MTS'nin ilk 5 dakikada sayı üretmesine izin vermeyen Fenerbahçe, rakibi karşısında 12-0'lık bir seri yaparak farkı açtı: 32.18. Simonovic'in üçlüğüyle ikinci çeyrekteki ilk sayısını bulan Sırp ekibi karşısında savunmada direncini düşürmeyen Fenerbahçe, soyunma odasına 41-31 üstünlükle gitti.

    Üçüncü periyota da savunmada baskılı başlayan sarı-lacivertli ekip, Datome'nin sayılarıyla Sırp temsilcisine üstünlüğünü kabul ettirdi. Udoh'un her iki pota altındaki etkili oyunu sayesinde ribauntlarda başarılı olan Fenerbahçe, 26. dakikaya 56-42 önde girdi. Serbest atışlarda da başarılı olan sarı-lacivertliler, Antic'in bitime saniyeler kala gelen üçlüğüyle farkı 18 sayıya çıkardı ve üçüncü çeyreği 68-50 önde tamamladı.

    Son çeyreğe Dobric ve Nate'nin basketleriyle başlayan Kızılyıldız MTS, sarı-lacivertlilerin savunmada yaptığı hatalardan faydalanıp 36. dakikaya girilirken farkı 9 sayıya (74-65) düşürdü. Molanın ardından 5 sayı bularak arayı yeniden açmayı başaran Fenerbahçe, kalan bölümde rakibi karşısında oyunun kontrolünü kaybetmedi ve karşılaşmayı 87-72 kazandı.

    FENERBAHÇE, SERİYİ 4'E ÇIKARDI
    Ülker Sport Arena'da 11. haftada Kızılyıldız ile mücadele eden Fenerbahçe, parkeden skorla galip ayrılmasıyla üst üste 4. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ile başlayan sarı-lacivertlilerin galibiyet serisi EA7 Olimpia Milano ve Real Madrid ile devam etmişti.

    SOW'UN GOLÜNE ÜLKER SPORTS ARENA'DA ANONS
    UEFA Avrupa Ligi A Grubu 6. maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaştığı sırada sarı-lacivertlilerin attığı gelen gol haberi 'dan anons edildi. Sow'un rövaşatadan attığı golün anonsundan sonra sarı-lacivertli taraftar, Sow için tezahüratlarda bulundu.

    Salon: Ülker Sports Arena

    Hakemler: Miguel Perez Perez xx, Fernando Rocha xx, Tomasz Trawicki xx

    Fenerbahçe: Udoh xx 15, Melih x, Antic xx 13, Sloukas xx 10, Nunnally x 2, Minchev x, Vesely xx 14, Kalinic xx 8, Ali Muhammed xx 11, Ahmet xx 4, Datome xx 9

    Başantrenör: Zeljko Obradovic

    Kızılyıldız: Wolters xx 8, Dangubic x, Lazic x 5, Simanic x, Dobric x, Simonovic xx 14, Jenkins xx 12, Jovic x 4, Kuzmic xx 8, Bjelica xx 10

    Başantrenör: Dejan Radonjic

    1. Periyot: 20-18 (Fenerbahçe lehine)

    Devre: 41-31 (Fenerbahçe lehine)

    3. Periyot: 68-50 (Fenerbahçe lehine)
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:55
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