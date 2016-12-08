 Hakemle oynamayın – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Hakemle oynamayın

    Hakemle oynamayın
    Geçen sezon Braga maçındaki hakem skandalı önceki gece de Beşiktaş'a yapılan haksızlıklar Dick Advocaat'ı harekete geçirdi. Oyuncularına uyarılarda bulunan Hollandalı hoca, " maçını gördünüz. Çok fazla hata yapıldı. Sakın hakemle oynamayın, konuşmayın" diyerek dikkat edilmesini istedi.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:40
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