Hakemle oynamayın
Geçen sezon Braga maçındaki hakem skandalı önceki gece de Beşiktaş'a yapılan haksızlıklar Dick Advocaat'ı harekete geçirdi. Oyuncularına uyarılarda bulunan Hollandalı hoca, "Beşiktaş maçını gördünüz. Çok fazla hata yapıldı. Sakın hakemle oynamayın, konuşmayın" diyerek dikkat edilmesini istedi.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:40
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