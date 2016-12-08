Gebze FB de kan bağışladı

Fenerbahçe sen çok yaşat kampanyasına Gebze Teknik Üniversitesi F.Bahçeliler Kulübü de katılarak kan bağışında bulundu.

Türkiye'de her 4 saniyede 1 ünite kana ihtiyaç duyulduğunu hatırlatan GTÜ F.Bahçeliler Kulübü Başkanı Mert Özyurt, "F.Bahçe önderliğinde yapılan bu kampanyanın, biz de bir ayağını okulumuzda oluşturmak istedik. G.Saraylı, Beşiktaşlı, Trabzonlu ve diğer takımlardan da kan veren arkadaşlar var. Biz de can kurtarmanın rengi olamaz diyoruz" dedi.