Feyenoord-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi maçında Feyenoord'la karşılaşacak Fenerbahçe'nin maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak ve TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, bugün gruptaki son maçında Feyenoord'la karşılaşacak.
Grubunda lider durumda bulunan Fenerbahçe'nin maçını ise futbolseverler şifresiz izleyebilecek. Saat 21:00'de başlayacak mücadele TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.
TEMSİLCİMİZ FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunda 10 puanı bulunan ve son hafta öncesinde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, Kadıköy'deki maçta 1-0 kazandığı için Feyenoord'a tek farkla yenilse bile tur atlayacak. Fenerbahçe'nin Feyenoord'a iki farkla yenilmesi durumunda ise Manchester United'ın Zorya'ya yenilmesini bekleyecek.
ÜÇLÜ AVERAJA OLABİLİR
Turu geçen takımları üçlü averaj da belirleyebilir.
Manchester, Zorya deplasmanında berabere kalır Feyenoord da Fenerbahçe'yi yenerse 3 takımın da puan durumu aynı olacak. Temsilcimiz, bu durumda Hollanda ekibi Feyenoord'a iki farkla kaybetmezse grubu 2. sırada bitirecek.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 15:14
- Aziz Yıldırım'a iyi haber!
Toplam 2
Yorum
OlmasadaOlur Şimdi TFF Beşiktaş'ımı destekliyor Fenerbahçeyimi? Adam tehtit ve hakaret ediyor herkezin gözü önünde birde afferim dercesine ceza yok!
- Kiev'de harap oldular
Toplam 2
Yorum
hattrick Hadi ordan Alman ligindede saysan adam gibi 4 takım sayarsın çokca , diğerleri hikaye sen almanyada yaşamaya devam et
- Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım'a sert cevap
Toplam 17
Yorum
Prof..Dr. Aziz DİKER Tansiyonu düşen,şekeri yükselen, prostatı büyüyen,kalp ritmi bozulan her fani ;bunların "AZİZ YILDIRIM' ın bir oyunu" olarak topluma haykırmasına bir türlü anlam veremiyorum.. İyi ki ülkede bir Aziz YILDIRIM var..Ya olmasaydı ne olacaktı bu mızmızların hali ?
Feyenoord-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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