 Feyenoord-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Feyenoord-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

    Feyenoord-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

    maçında Feyenoord'la karşılaşacak Fenerbahçe'nin maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak ve TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.

    'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, bugün gruptaki son maçında Feyenoord'la karşılaşacak.

    Grubunda lider durumda bulunan Fenerbahçe'nin maçını ise futbolseverler şifresiz izleyebilecek. Saat 21:00'de başlayacak mücadele TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.

    TEMSİLCİMİZ FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR
    UEFA Avrupa Ligi'nde grubunda 10 puanı bulunan ve son hafta öncesinde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, Kadıköy'deki maçta 1-0 kazandığı için Feyenoord'a tek farkla yenilse bile tur atlayacak. Fenerbahçe'nin Feyenoord'a iki farkla yenilmesi durumunda ise Manchester United'ın Zorya'ya yenilmesini bekleyecek.

    ÜÇLÜ AVERAJA OLABİLİR

    Turu geçen takımları üçlü averaj da belirleyebilir.

    Manchester, Zorya deplasmanında berabere kalır Feyenoord da Fenerbahçe'yi yenerse 3 takımın da puan durumu aynı olacak. Temsilcimiz, bu durumda Hollanda ekibi Feyenoord'a iki farkla kaybetmezse grubu 2. sırada bitirecek.

    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:14
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