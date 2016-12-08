Feyenoord evinde aslan
Feyenoord? bu sezon resmi maçlarda sahasında yenilgi yaşamadı.
Evinde 12 resmi maça çıkan kırmızı beyazlılar bunlardan 10'unu kazanırken, 2 kez de berabere kaldı. Giovanna van Bronckhorst yönetimindeki takım; Eredivisie, Hollanda Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde iç sahada aldığı 10 galibiyetin 8 tanesinde en az iki fark yaptı. Feyenoord grupta evinde Manchester ve Zorya'yı aynı sonuçla 1-0 mağlup etmişti.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
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