 Feyenoord evinde aslan – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    evinde aslan

    Feyenoord evinde aslan

    ? bu sezon resmi maçlarda sahasında yenilgi yaşamadı.

    Evinde 12 resmi maça çıkan kırmızı beyazlılar bunlardan 10'unu kazanırken, 2 kez de berabere kaldı. Giovanna van Bronckhorst yönetimindeki takım; Eredivisie, Hollanda Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde iç sahada aldığı 10 galibiyetin 8 tanesinde en az iki fark yaptı. grupta evinde Manchester ve Zorya'yı aynı sonuçla 1-0 mağlup etmişti.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:41
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